Путин до Нового года встретится с мальчиком, мечтающим пожать ему руку

Российский лидер Владимир Путин до Нового года исполнит мечту 10-летнего Николая Кузнецова, который хотел пожать руку президенту. Глава государства тронут этим желанием мальчика. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал РИА "Новости".

Как уже сообщал Лайф, 5 декабря во время посещения форума добровольцев России глава государства осмотрел стенды благотворительных проектов. Ему рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет мечты тяжелобольных ребят. Лидер страны взял пять конвертов и исполнил уже мечты четверых детей. Последним как раз остаётся 10-летний Николай, который мечтает пожать руку президенту.

Ранее российский лидер помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Затем осуществилось желание Артёма, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Кроме того, глава государства дал интервью 17-летней Регине, а накануне стало известно, что школьник из Сибая Арслан посмотрел президентский самолёт изнутри и снял видеоролик.