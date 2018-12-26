Колокольцев подтвердил отставку главного борца с экстремизмом в России

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подтвердил, что руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку.
— Это чисто кадровые вопросы, которые находятся в практическом исполнении, — сказал Колокольцев журналистам.
Об отставке Валиулина СМИ сообщали ещё 11 декабря. Тогда же сразу несколько высокопоставленных источников в МВД подтвердили Лайфу эту информацию.
Тимур Валиулин начал службу в правоохранительных органах в 1988 году, а в 2002-м возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы. В 2008 году он стал начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве, а в 2012 году Валиулин указом президента РФ был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
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