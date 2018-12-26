Колокольцев подтвердил отставку главного борца с экстремизмом в России

Об уходе Валиулина со своей должности стало известно ещё 11 декабря, однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подтвердил, что руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку.

— Это чисто кадровые вопросы, которые находятся в практическом исполнении, — сказал Колокольцев журналистам.

Об отставке Валиулина СМИ сообщали ещё 11 декабря. Тогда же сразу несколько высокопоставленных источников в МВД подтвердили Лайфу эту информацию.

Тимур Валиулин начал службу в правоохранительных органах в 1988 году, а в 2002-м возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы. В 2008 году он стал начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве, а в 2012 году Валиулин указом президента РФ был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.