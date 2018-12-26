Путин рассказал, когда система "Авангард" поступит на вооружение армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новая межконтинентальная система "Авангард" поступит на вооружение Российской армии уже в 2019 году. Лидер страны добавил, что Минобороны страны провело испытание ракеты успешно, тем самым подтвердив все тактико-технические характеристики "Авангарда". Об этом лидер страны сказал в Доме правительства на традиционной предновогодней встрече с кабмином.

— Это большое событие в жизни страны! У России появился новый вид стратегического оружия, — заявил глава государства.

Как уже сообщал Лайф, Министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина сегодня успешно испытало ракету комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Учитывая, что программа зачётных лётных испытаний завершена, то это позволяет в установленные сроки поставить ракеты на вооружение армии.