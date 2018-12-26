И это не Козловский. Россияне выбрали лучшего актёра года

Граждане страны также выбрали музыканта года, и лидирующую строчку заняла не Ольга Бузова.

Жители России назвали Сергея Безрукова лучшим актёром года. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Такое звание Безрукову достаётся несколько лет подряд: его выбрали восемь процентов опрошенных. На втором месте расположился Константин Хабенский, голоса за него отдали пять процентов, а бронза досталась Владимиру Машкову (4%).

Россияне также ответили на вопрос, кого они считают музыкантом года. Так, первую строчку занял Филипп Киркоров, вторую — пианист Денис Мацуев, а третью — Николай Басков.

На четвёртом месте расположилась Алла Пугачёва, а пятую строчку занял скончавшийся год назад певец Дмитрий Хворостовский.

Опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 16 лет, был проведён в декабре этого года. Метод опроса — телефонное интервью.