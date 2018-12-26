В совете при Минздраве заявили, что россияне не заметят исчезновения табака

По словам Виктора Зыкова, российские власти используют в борьбе с курением "абсолютно нормальный подход".

Если антитабачная политика в России будет реализовываться эффективно, то к 2050 году на улицах страны не останется ни одного курильщика. Об этом в беседе с Лайфом заявил член координационного совета по борьбе против табака Виктор Зыков.

Ранее стало известно, что Минздрав разработал новый проект антитабачной политики, согласно которому в ближайшие 30 лет потребление табака снизится до уровня 5%, а затем сигареты вовсе исчезнут из легальной продажи.

По мнению Зыкова, российский Минздрав использует в этом вопросе "абсолютно нормальный подход, который провозгласили некоторые страны мира".

— Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия уже объявили, что в 2035–2040 годах расстанутся с табаком. Мы опаздываем, у нас сроки больше. Если антитабачная политика будет реализовываться эффективно, то в 2050 году мы, естественно, ни одного курильщика на улице не увидим, люди сами по себе не будут курить. Я думаю, что исчезновение табака будет воспринято абсолютно адекватно и нормально, никто не обратит на это особого внимания, — отметил Зыков.