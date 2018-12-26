Около 30 рабочих объявили голодовку в шахте петербургского метро

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Около 30 рабочих объявили голодовку в шахте петербургского метро

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Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба предприятия, подрядчики ОАО "Метрострой" спустились в шахту строящейся станции "Театральная", требуя выплатить зарплату.

По данным пресс-службы, компания начала переговоры с работниками.

Согласно информации "Метрострой", организация сдала в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры работы на сумму около одного миллиарда рублей и ожидает их оплаты до конца 2018 года. Когда денежные средства поступят на счёт компании, в первую очередь они будут направлены на выплату зарплаты работникам.

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