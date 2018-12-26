Элджею запретили въезд на Украину

Такое решение было принято 27 ноября 2018 года в интересах обеспечения безопасности государства.

Служба безопасности Украины на три года запретила въезд на территорию Незалежной российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк). Об этом сообщает украинский телеканал "1+1", ссылаясь на ответ СБУ на запрос депутата Верховной рады Владимира Парасюка.

Решение было принято 27 ноября 2018 года в интересах обеспечения безопасности государства.

Между тем рэпер успел дать концерт в украинской столице 25 ноября. По крайней мере об этом свидетельствуют фотографии на его страницах в соцсетях, опубликованные с геолокацией "Киев".