Работа сети "Красное и белое" парализована из-за обысков

Основанием для обысков, заявляют в компании, стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Работа алкогольной сети "Красное и белое" парализована из-за обысков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

— Работа компании парализована полностью, — сказал собеседник издания, добавив, что обыски начались одновременно на всех складах компании и в офисе и не закончились к 21:00 мск.

Как заявляют в компании, основанием для обысков стали подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Как сообщалось ранее, представители правоохранительных органов нагрянули на склады и офисы компании в Москве и Челябинске.