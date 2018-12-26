Рабочие петербургского метро завершили забастовку

Власти пообещали, что 27 декабря метростроевцам выдадут зарплаты сразу за два месяца.

Строители метро в Петербурге завершили акцию протеста из-за невыплаченных зарплат, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его словам, 27 декабря в 17:00 в помещении "Метростроя" вместе с вице-губернатором Николаем Бондаренко разработают алгоритм выплат.

В свою очередь замглавы правительства Санкт-Петербурга заявил, что 27 декабря в присутствии нотариуса подпишут мировое соглашение, которое снимет банковские ограничения по счёту "Метростроя". Документ позволит получить 900 млн рублей для погашения долгов перед рабочими.

— Завтра им к вечеру должна быть выплачена зарплата за сентябрь и октябрь, остаётся вопрос только по ноябрю, завтра к вечеру каким-то образом решим, — пообещал Бондаренко.

Как ранее писал Лайф, около 30 рабочих петербургского "Метростроя" спустились в шахту и устроили там голодовку.