Украина продлила запрет на въезд российским мужчинам

СНБО Украины продлил запрет на въезд в страну российским мужчинам. Об этом заявил замглавы МВД Незалежной Сергей Яровой. В связи с этим решением правоохранительные органы намерены продолжать работать в усиленном варианте несения службы, поясняя, что "сложная ситуация с безопасностью".
— Решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда на Украину мужчин — граждан России, — говорится в заявлении Ярового.
Стоит отметить, что изначально въезд для российских мужчин был запрещён из-за военного положения, которое объявили в десяти областях Украины. Однако накануне днём его срок истёк, а украинский президент Пётр Порошенко пообещал больше его не продлевать, ведь скоро в стране выборы лидера Незалежной.
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