После введения военного положения на Украину не пустили более 900 россиян

Суммарно правоохранители заблокировали свыше 1200 граждан РФ и Украины за последние три недели.

Около 900 граждан не получили разрешения на въезд на Украину из-за введения военного положения в стране. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на начальника отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

— Включая прошлые сутки: россиян — 900, украинцев — более 250. Это всего с начала военного положения, — рассказал Демченко о блокировках граждан на границе.

Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны Погранслужбой ФСБ.