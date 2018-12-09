После введения военного положения на Украину не пустили более 900 россиян

Около 900 граждан не получили разрешения на въезд на Украину из-за введения военного положения в стране. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на начальника отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Андрея Демченко.
— Включая прошлые сутки: россиян — 900, украинцев — более 250. Это всего с начала военного положения, — рассказал Демченко о блокировках граждан на границе.
Напомним, в нескольких областях Украины, имеющих выход к морю, ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны Погранслужбой ФСБ.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени