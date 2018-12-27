Любовь и Mitsubishi. Астанинец сделал предложение девушке надписью из 63 машин

Само сообщение запечатлели на камеру квадрокоптера, которое прямо во время съёмки мужчина показал своей возлюбленной.

Житель Астаны сделал предложение своей девушке надписью, которую он со своими друзьями собрал из 63 машин.

Сообщение с текстом "Выходи за Маке" запечатлели на камеру квадрокоптера, которое прямо во время съёмки мужчина показал своей возлюбленной.

Для девушки предложение стало радостным сюрпризом, и она согласилась стать женой астанинца.

Ранее Лайф рассказывал о британце, делавшем предложение девушке, когда на это вышли посмотреть выдры.