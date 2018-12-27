Любовь и Mitsubishi. Астанинец сделал предложение девушке надписью из 63 машин

Житель Астаны сделал предложение своей девушке надписью, которую он со своими друзьями собрал из 63 машин.
Сообщение с текстом "Выходи за Маке" запечатлели на камеру квадрокоптера, которое прямо во время съёмки мужчина показал своей возлюбленной.
Для девушки предложение стало радостным сюрпризом, и она согласилась стать женой астанинца.
Ранее Лайф рассказывал о британце, делавшем предложение девушке, когда на это вышли посмотреть выдры.
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