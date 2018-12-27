Серия взрывов прогремела у Посольства США в Ираке после визита Трампа

В особо охраняемой "зелёной зоне" Багдада у Посольства США в Ираке прогремела серия взрывов. Как сообщает портал Shafaaq news, несколько минометных снарядов разорвалось после визита американского лидера Дональда Трампа в страну.

В ответ на атаку охранники диппредставительства сделали несколько предупредительных выстрелов. Официально американская сторона никак не прокомментировала обстрел из миномётов.

Как уже сообщал Лайф, Трамп вместе с супругой неожиданно прибыл в Ирак. Заявил своим военным, что у США "нет никаких планов" выводить свои войска из страны, а заодно добавил, что Штаты могут использовать Ирак как базу на случай действий в Сирии.