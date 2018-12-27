Лолита заявила, что для неё Крым остаётся украинским

Между тем артистка заметила, что в отличие от своих коллег она не делит зрителей на российских и украинских.

Певица Лолита Милявская заявила, что для неё Крым остаётся украинским и когда приезжает на концерты на полуостров, то поёт песни на украинском языке. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок. TV".

— Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке, — сказала она.

Милявская отметила, что по своей сути она является пацифистом и для неё "не существует никаких политических игр в угоду кому-то".

Лолита также напомнила про случай, когда ей два года назад запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Сотрудники пограничной службы высадили её в Конотопе. В Киев она направлялась для того, чтобы навестить заболевшую дочь.

— Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей, — сказала певица.

Певица заметила, что из-за российско-украинского конфликта артисты разделились на два лагеря. Между тем Милявская отметила, что в отличие от своих коллег она не делит зрителей на российских и украинских.

Говоря о коллегах, российская певица привела пример, что Ани Лорак и Светлана Лобода ориентированы на российскую аудиторию, а Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали Украину как "базовое место для жизни и заработка".