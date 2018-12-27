Минтруд опровергает сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях

Министерство труда и соцзащиты России опровергло сообщения СМИ о возможных массовых увольнениях в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.
В Минтруде подчеркнули, что ситуация на рынке труда сейчас стабильная и резкого роста безработицы не ожидается.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на прогнозы Министерства труда сообщила, что в ближайшее время сокращения ожидают сотрудников финансовой и транспортной сфер.
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