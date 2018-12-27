Тюменец спас мальчика, потерявшегося ночью на 35-градусном морозе

Школьник поругался с родителями и ушёл ночевать к бабушке, но по дороге заблудился.

В Тюмени местный житель Владимир Турков спас 8-летнего мальчика, который потерялся на улице в 35-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.

— Узнав, что ребёнок потерялся и не ночевал дома, мужчина немедленно позвонил в полицию, а затем направился вместе с ребёнком в ближайший магазин, чтобы согреться, — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить Туркову, мальчик поссорился дома с родителями из-за плохой оценки в школе и ушёл ночевать к бабушке, но по дороге заблудился. Он лёг спать в ближайшем подъезде и утром продолжил поиски дома бабушки.

Спасшего ребёнка мужчину наградил начальник местного управления МВД Пётр Вагин и вручил ему памятные сувениры от городской полиции.

Ранее Лайф рассказывал о том, что под Тюменью пожарные спасли 80 поросят от гибели на морозе.