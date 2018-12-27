В Германии назвали виновника поломки самолёта Меркель

Немецкое издание Spiegel рассказало, кто же виноват в поломке самолёта канцлера ФРГ Ангелы Меркель, из-за чего она опоздала на саммит G20 в Аргентине. По данным СМИ, ответственность несёт авиакомпания Lufthansa.

Согласно конфиденциальному отчёту управления авиационной безопасности бундесвера, дочерняя компания Lufthansa Technik в 2009 году модернизировала A340 и занималась дальнейшим техническим обслуживанием самолёта. На борту обновили систему связи воздушного судна на Audio Management Unit, однако не сообщили об этом ни пилотам, ни производителю и не отправили никаких обновлённых инструкций.

В итоге, когда лайнер вылетел из Берлина, на борту случился сбой напряжения из-за одного из трансформаторов. СМИ поясняют, что обычно это не вызывает никаких проблем, но из-за того что модифицированный блок связи перестал работать, а инструкции не было, экипажу не удалось оперативно связаться и правильно отреагировать на сбой. Поэтому командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.

Как уже сообщал Лайф, самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку в Кёльне по пути на саммит G20. Из-за этого Ангела Меркель продолжила путь в Аргентину только утром 30 ноября и опоздала на первый день саммита.