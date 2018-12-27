Украина расширила список российских товаров, запрещённых к ввозу

Читайте также

Украина расширила список российских товаров, запрещённых к ввозу

39

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Теперь на территорию украинского государства запрещён импорт кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина.

Украинское правительство расширило список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Незалежной. Решение было принято на заседании кабмина.

По данным Минэкономразвития Украины, в частности, из России запрещён импорт кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина.

Правительство Украины 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз товаров из России до 2020 года. В списке значатся 30 видов товаров.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×