Украина расширила список российских товаров, запрещённых к ввозу

Теперь на территорию украинского государства запрещён импорт кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина.

Украинское правительство расширило список российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Незалежной. Решение было принято на заседании кабмина.

По данным Минэкономразвития Украины, в частности, из России запрещён импорт кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из глюкозы, мальтодекстрина и сиропа из мальтодекстрина.

Правительство Украины 18 декабря продлило действие эмбарго на ввоз товаров из России до 2020 года. В списке значатся 30 видов товаров.