В Forbes назвали самых неприбыльных актёров Голливуда

Какие актёры могут считаться самыми "неэффективными", определялось с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров.

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых "окупаемых" и неприбыльных актёров Голливуда. Список размещён на сайте издания.

Какие актёры могут считаться самыми "неэффективными", определялось с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров, которые они получили. Так, наименьший доход приносит Мэттью Мак-Конахи.

Мак-Конахи принёс всего $1,1 с каждого выплаченного доллара. Следом за ним идут Кристиан Бэйл ($1,5), Мэтт Дэймон ($3,7), Мелисса МакКарти ($4,9). Самыми "окупаемыми" названы Джереми Реннер ($82,3), Марк Руффало ($80,2), Эми Адамс ($69,9).

При составлении рейтинга учитывались гонорары от съёмок трёх последних фильмов, снятых в Голливуде.