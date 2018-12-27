Медведев: Пенсионные изменения ставят целью повышение уровня жизни россиян

Премьер-министр РФ отметил, что "в среднем по стране прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей".

Изменения в пенсионной системе направлены на повышение уровня жизни граждан России. Об этом на специальном созванном совещании заявил глава правительства Дмитрий Медведев. На заседании также присутствовали вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

— Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров, — сказал он.

Премьер-министр пояснил, что данное совещание собрано для того, чтобы проверить готовность пенсионной системы к изменениям, которые осуществлены в законодательстве. Он отметил, что средняя прибавка к пенсии составит одну тысячу рублей.

Силуанов и Голодец в свою очередь заверили Медведева, что пенсионная система полностью готова к выплатам повышающихся в 2019 году пенсий.