Кононенко с борта МКС поздравил коллег на Земле с наступающим Новым годом

Он отметил, что уходящий год был непростой, и выразил надежду, что от него запомнились исключительно хорошие моменты.

Российский космонавт Олег Кононенко с борта Международной космической станции поздравил коллег на Земле с наступающим Новым годом. Видеообращение опубликовано на странице Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в "Ютубе".

Кононенко отметил, что уходящий год был непростой, и выразил надежду, что от него запомнились исключительно хорошие моменты, а всё, что могло огорчить, оставить в прошлом.

— Пусть грядущий год принесёт целеустремлённость, силу, мудрость, взаимоуважение и понимание. Я искренне желаю всем нам традиционно крепкого здоровья, космических успехов, высокой работоспособности, семейного счастья и домашнего уюта, — сказал он.

Космонавт также пожелал вступить в новый год с прекрасным настроением, добрыми пожеланиями и светлыми чувствами.