Кожемяко прокомментировал требования отменить итоги выборов главы Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает "не более чем пиар-ходом" требование движения "Голос" отменить итоги выборов в регионе.

Кожемяко подчеркнул, что выборы руководителя края состоялись.

— Результат говорит сам за себя. А всё остальное, какие-то организации, всё это кроме как пиар-ходом я не считаю, — сказал глава Приморья в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, возможны ли какие-то проверки по итогам выборов, Кожемяко заявил, что "даже не собирается этим заниматься".

Движение "Голос" обнародовало доклад, в котором говорилось, что на прошедших в декабре выборах губернатора Приморского края якобы были зафиксированы факты фальсификации протоколов.

По результатам выборов 16 декабря Кожемяко набрал 61,88% голосов и занял первое место.