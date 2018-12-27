Кожемяко подготовит доклад для Путина о проблемах Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что подготовит отдельный доклад для российского президента Владимира Путина о проблемах региона. Речь идёт о нехватке транспортных развязок, мостовых сооружениях и т. д.

— В целом (говорили) о дорогах, поднимали вопросы, связанные с судоремонтом, о том, что необходимо задействовать потенциал приморских судоремонтных заводов, — рассказал Кожемяко о том, какие именно вопросы поднимались на встрече Владимира Путина с избранными губернаторами.

Кроме того, на встрече поднимался вопрос соцсферы, которая нуждается в модернизации и обновлении.

— И я думаю, что потом отдельным докладом, отдельными расчётами мы предоставим президенту информацию для принятия решений, — подытожил он.

Кожемяко также прокомментировал требования отменить итоги выборов главы Приморья. По его мнению, это "не более чем пиар-ход" движения "Голос".