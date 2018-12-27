Путин создал рабочие группы Государственного совета по 16 направлениям

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Путин создал рабочие группы Государственного совета по 16 направлениям

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер Владимир Путин распорядился создать группы Государственного совета по 16 направлениям. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Их возглавили главы регионов.

Таким образом, созданы следующие группы:

  1. Государственное и муниципальное управление (мэр Москвы Сергей Собянин)
  2. Здравоохранение (губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский)
  3. Коммуникации, связь, цифровая экономика (губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв),
  4. Культура (губернатор Самарской области Дмитрий Азаров),
  5. Малое и среднее предпринимательство (губернатор Калининградской области Антон Алиханов),
  6. Молодёжная политика (губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов),
  7. Образование и наука (губернатор Новосибирской области Андрей Травников).
  8. Промышленность (губернатор Тульской области Андрей Дюмин)
  9. Сельское хозяйство (губернатор Алтайского края Виктор Томенко)
  10. Социальная политика (губернатор Новгородской области Андрей Никитин)
  11. Строительство, ЖКХ, городская среда (президент Татарстана Рустам Минниханов)
  12. Транспорт (глава Бурятии Алексей Цыденов)
  13. Туризм, физическая культура и спорт (губернатор Приморского края Олег Кожемяко)
  14. Экология и природные ресурсы (губернатор Нижегородской области Глеб Никитин)
  15. Экономика и финансы (губернатор Пермского края Максим Решетников),
  16. Энергетика (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв).

Основными функциями групп являются подготовка материалов к заседанию Государственного совета, анализ правоприменительной практики, оценка результатов реализации проектов регионов и другие.

Главы групп назначаются президентом, а составы — их руководителями.

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