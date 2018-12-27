Это не лечится. Психиатр объяснил феномен зависимости женщин от тирана Башарова

Известный актёр неоднократно оказывался в центре скандала, избивая своих возлюбленных. И тем не менее после каждого громкого разрыва ему вновь и вновь удавалось устроить свою личную жизнь. И, по словам экспертов, это неслучайно.

Фотографии бывшей супруги Марата Башарова со следами побоев на лице в своё время облетели все СМИ, а болезненные детали жизни под крышей с актёром-тираном неоднократно обсуждались на ток-шоу. Однако это не испугало его новую супругу Елизавету. Осенью 2017 года пара сыграла свадьбу, и вот спустя год актёр, как утверждается, снова поднял на жену руку.

— У некоторых женщин есть определённая зависимость от таких мужчин, — объясняет в беседе с Лайфом психиатр Алексей Казанцев. — Часто это представляет собой перенос из отношений мамы и папы. То есть если в семье маленькой девочки была допустима агрессия, то она становится вариантом нормы и когда девочка вырастает.

Повышенная импульсивность и вспышки неконтролируемой ярости — это такая же патология, как и алкоголизм, объясняет эксперт. И принцип привыкания здесь тот же: семья постепенно адаптируется жить в страхе и для многих женщин, у которых отсутствует психологическая сопротивляемость, это становится частью жизни.

— Допустим, есть жена алкоголика, которая говорит: "Я больше никогда не выйду замуж за такого мужчину", но во второй и в третий раз она снова будет выбирать мужчин с зависимостью, — говорит эксперт.

К сожалению, такие расстройства личности, перетекающие в психопатию, — нередкий случай для шоу-бизнеса. Специалист объясняет: есть определённые черты характера, которые или проявляются с рождения, или меняются под воздействием тех или иных обстоятельств. Это может быть какая-либо травмирующая ситуация, нейроинфекция или даже черепно-мозговая травма.

Самый тяжёлый вариант, по мнению эксперта, это психопатия эксплозивного типа.

— Это деспот, который дома может крушить, ломать, избивать, и так далее, а на людях будет ну просто душка. О таких говорят: "С Библией в руках и с камнем за пазухой". Это, к сожалению, не лечится, то есть психопатом родился — психопатом и умрёшь,– констатирует Казанцев. — Эти люди абсолютно никогда не чувствуют и не выражают сочувствия к кому-либо. Всё остальное — игра.

Разумеется, диагностировать на расстоянии трудно. Однако на первый взгляд, по словам специалиста, у Марата Башарова может быть изменение личности именно по психопатическому типу.

— К сожалению, алкоголизация это усугубляет. Потому что, насколько я помню из СМИ, все его выходы были связаны с алкоголизацией, — добавил эксперт.

Ну, а дамы, которых тянет к тиранам, — это не меньшая проблема, свидетельствующая о нездоровом обществе, заключил психиатр. Русским женщинам вообще свойственно прощать, отсюда и поговорка: "Бьёт — значит любит", которой, по словам эксперта, не могло родиться ни в одной другой народности — только у нас.

Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМа, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. Три четверти (73%) опрошенных сочли эту тему важной. Но только не председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. На просьбу оценить масштаб проблемы, депутат заявила Лайфу, что для неё этот вопрос не стоит.

Впрочем, на ситуацию с Башаровым она тоже отреагировала равнодушно:

—Разбирайтесь со своими Маратами сами, — заявила она журналистам.