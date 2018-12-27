Минтранс выступил за ужесточение скоростного режима в России

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что министерство поддержит ужесточение скоростного режима в стране, в частности снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

— Сейчас мы пришли к тому, что такое решение возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости, — сказал Дитрих.

Меж тем он считает, что на загородных трассах можно повысить максимальную разрешённую скорость, однако этот момент надо обговорить с экспертами.

— Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч, — отмечает глава Минтранса.

Он также добавил, что у субъектов федерации есть право самим устанавливать скорость движения по городским и внегородским дорогам.

Как уже сообщалось, ГИБДД планирует ввести предложение по введению административной ответственности за превышение скорости на 10 км/ч вместо нынешних 20.