Гостей "Путешествия в Рождество" накормят "хрущёвским" борщом с пампушками

Москвичам и гостям столицы также предложат салат оливье в удобном стритфуд-формате.

В Москве на фестивале "Путешествие в Рождество" гости смогут попробовать "хрущёвский" борщ с пампушкам и известные блюда советской кухни от ведущих московских ресторанов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

— Будет возможность попробовать ливерную колбасу, буженину, куриные рулеты и винегрет, а на первое — "хрущёвский" борщ с пампушками или советские пельмени, — говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичам и гостям столицы также предложат салат оливье в удобном стритфуд-формате — в рожках.

Сладкоежек кулинары порадуют "хворостом по-новогоднему", пирожными "Птичье молоко", трубочками со сгущёнкой и эклерами.

Как ранее писал Лайф, в связи с "Путешествием в Рождество" часть улиц в центре Москвы перекроют до 3 января.