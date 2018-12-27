На утреннике в актовом зале детсада запустили фейерверк — видео

На новогоднем утреннике в одном из детских садов Казахстана запустили фейерверк. Как следует из опубликованного в "Ютубе" видеоролике, взрыв пиротехники происходил прямо в актовом зале.
В тот момент в зале находились несколько десятков человек, в том числе дети. Неожиданно взорвавшиеся салюты привели присутствующих к панике.
Когда был сделан видеоролик, не сообщается, однако им уже заинтересовался Комитет по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени