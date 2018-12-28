Яровая: Дело о заражении детей гепатитом нужно передать центральному аппарату СК

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Яровая: Дело о заражении детей гепатитом нужно передать центральному аппарату СК

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Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что дело о заражении детей гепатитом С в Амурской области необходимо передать центральному аппарату Следственного комитета. Об этом она сообщила в письме председателю СКР Александру Бастрыкину.

— Для полноты, всесторонности и объективности следствия требуется проведение большого количества оперативных и следственных действий на высокопрофессиональном уровне, — приводит текст письма ТАСС.

Яровая также отметила, что для установления обстоятельств произошедшего необходимо провести ряд экспертных исследований и условий соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в больнице, где были выявлены случаи заражения.

Напомним, ранее стало известно, что 26 пациентов амурской областной детской больницы заразились гепатитом С. Самому старшему из них — 14 лет, самому младшему — полгода.

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