Пограничники объяснили причину установки заграждения между Крымом и Украиной

Возведение защитного ограждения на российско-украинской границе в Крыму связано с рядом угроз, в том числе попытками диверсионных групп с Украины прорваться на территорию полуострова. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.

— Целесообразность применения и использования комплексов охраны обусловлена рядом угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что заграждение не только должно защитить полуостров от диверсантов, но и пресечь незаконные поставки оружия, табачной и алкогольной продукции и наркотических веществ из-за рубежа.

Напомним, ранее стало известно, что в Крыму завершились работы по установки заграждения на границе с Украиной.