Эксперты выяснили, какие профессии будут наиболее востребованы в 2019 году

Аналитики портала Superjob выяснили, какие профессии будут самыми востребованными в наступающем году. О результатах исследования рассказала "Российская газета".

Отмечается, что больше всего вырастет спрос на разработчиков мобильных приложений для IOS и Android. Сейчас на одно рабочее место в этой сфере претендует менее двух человек.

Также, по мнению аналитиков, более востребованными станут UI/UX-дизайнеры, которые создают интерфейсы для сайтов и платформ. Кроме того, в 2019 году вырастет спрос на специалистов по тестированию программного обеспечения.

Напомним, ранее Лайф рассказал, какие профессии были признаны самыми высокооплачиваемыми в уходящем году.