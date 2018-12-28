Путин запретил производство и оборот порошкового алкоголя

Российский лидер Владимир Путин запретил производство и оборот порошкового (сухого) алкоголя на территории страны. Подписанный главой государства закон опубликован на интернет-портале правовой информации.

Законом, в частности, вводится понятие "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Под ним имеется ввиду сухое вещество, которое предназначено для получения продукции, содержащей в своём составе этиловый спирт содержанием более 0,5% от объёма в жидком виде.

Такие вещества, как говорится в пояснительной записке, представляют угрозу. В первую очередь, если их использовать в качестве основы для коктейлей.