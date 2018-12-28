Третьяк назвал Зимина уникальным спортсменом

Президент ФХР отметил преданность советского хоккеиста любимому виду спорта и "Спартаку".

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в беседе с Лайфом выразил соболезнования в связи со смертью советского хоккеиста Евгения Зимина, назвав его уникальным спортсменом.

— Хочу сказать, что очень жалко, что ушёл из жизни игрок 1972 года, который забил первый гол, который так много сделал для советского хоккея, человек, который предан был и хоккею, и "Спартаку". Действительно, его имя всегда будем помнить, потому что он действительно был уникальный спортсмен, — сказал Третьяк.

Он также отметил, что после окончания карьеры Зимин был талантливым комментатором, который комментировал не только хоккейные матчи, но и другие виды спорта.

Федерация хоккея и я лично выражаем соболезнования родным и близким, всем друзьям и московскому "Спартаку", — подытожил Третьяк.

Ранее Лайф сообщал, что 28 декабря на 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин. Причины смерти спортсмена не уточняются.