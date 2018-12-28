Путин подписал закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, предусматривается постепенное введение ограничений на общий размер процентов и неустоек по потребительскому займу.
Теперь стоимость кредита на момент заключения договора с июля 2019 года не может превышать более чем на треть наименьшую из величин. Помимо этого, процентная ставка по таким кредитам после вступления закона в силу не должна превышать 1,5 процента в день, с июля 2019-го — одного процента.
Документ разработан группой сенаторов и депутатов.
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