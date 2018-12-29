На Украине заявили о снижении транзита газа из-за "Северного потока"

Госкомпания "Нафтогаз Украины" заявила о снижении объёмов транзита газа через украинскую газотранспортную систему на 7%. За девять месяцев 2018 года этот показатель составил 65,4 миллиарда кубометров.

При этом в компании указывают, что одним из главных факторов падения стало "увеличение объёмов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL".

Отмечается также снижение финансового результата, по сравнению с прошлым годом, с 11,6 миллиарда гривен до 9,1 миллиарда.

Напомним, газопровод "Северный поток — 1" проложен по дну Балтийского моря между Россией и Германией, первую нитку ввели в эксплуатацию в 2011 году, вторую — в 2012-м. Сейчас ведётся строительство "Северного потока — 2" для поставок газа в ЕС, к настоящему моменту проложено уже 380 километров газопровода.