Очередное "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе

Эта попытка сторон конфликта прекратить боевые действия стала уже пятой в 2018 году.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала перемирие на время новогодних и рождественских праздников, пишет РИА "Новости". Режим прекращения огня начал действовать 29 декабря с 1:00 мск.

Это перемирие — уже пятое в уходящем году. До него были "весеннее", "пасхальное", "хлебное" (на время уборки урожая) и "школьное". А в общей сложности за годы конфликта прекратить огонь в регионе пытались уже 20 раз.

Как ранее писал Лайф, представители ДНР и ЛНР предлагали Киеву ввести перемирие с 22 декабря, но договорённости достичь не удалось.