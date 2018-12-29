Вертолёт МЧС готов вылететь в район схода лавин в Хабаровском крае

В Хабаровске в готовность приведён вертолёт МЧС, он может вылететь в район схода лавин, однако пока погода не позволяет спасателям отправиться в район ЧП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровском краю.

В настоящее время поиски людей ведутся силами золотодобывающего предприятия, местной администрации и населения. Всего задействовано более 50 человек.

Напомним, утром 29 декабря несколько снежных лавин сошло в посёлке Многовершинный Хабаровского края, под снегом оказалось 11 человек, в том числе 10 спасателей золотодобывающего предприятия, которые выдвинулись на помощь после первого обвала снежной массы. Четверо уже обнаружены живыми.