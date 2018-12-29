Один человек погиб при сходе лавины в Хабаровском крае

Один человек погиб в результате схода лавин в Николаевском районе Хабаровского края. Также удалось спасти семерых, им оказывают медицинскую помощь, сообщили в МЧС.

Ранее в краевом главке рассказали, что один из спасённых смог выбраться из-под снега самостоятельно. Сейчас на месте продолжают работать 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части.

Напомним, утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин. По уточнённым данным, под снегом оказалось 10, а не 11 человек. Поиски двоих продолжаются.