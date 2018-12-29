"Чтобы наши не сбежали". На Украине оценили приграничное заграждение в Крыму

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"Чтобы наши не сбежали". На Украине оценили приграничное заграждение в Крыму

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Ранее ФСБ отчиталось об установке стены на российско-украинской границе, которая должна защитить от диверсантов, контрабанды оружия, табака, спиртного и наркотиков.

Украинские интернет-пользователи оценили установку заграждения в Крыму на границе с Украиной. Комментаторы предположили, что конструкция была построена, "чтобы украинцы не сбегали на заработки в Россию", а также вспомнили "стену", которую собирался возвести бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк.

Покажите это Арсению Яценюку, и, может, он расскажет, где его стена и какая она!

Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы

Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить.. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш

<p>&#34;Европейский вал&#34;. Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/borislav.bereza" target="_blank">Борислав Береза</a></p>

Напомним, в период с 2014 по 2016 год на строительство "Европейского вала" Яценюка было выделено более 200 миллионов гривен.

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