"Чтобы наши не сбежали". На Украине оценили приграничное заграждение в Крыму

Ранее ФСБ отчиталось об установке стены на российско-украинской границе, которая должна защитить от диверсантов, контрабанды оружия, табака, спиртного и наркотиков.

Украинские интернет-пользователи оценили установку заграждения в Крыму на границе с Украиной. Комментаторы предположили, что конструкция была построена, "чтобы украинцы не сбегали на заработки в Россию", а также вспомнили "стену", которую собирался возвести бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк.

Покажите это Арсению Яценюку, и, может, он расскажет, где его стена и какая она! Нічомунедивуюсь

Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки из Европы Алекс Курчи

Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить.. И украли, конечно, но и построили, камикадзе ты наш Андрей Диденко

Напомним, в период с 2014 по 2016 год на строительство "Европейского вала" Яценюка было выделено более 200 миллионов гривен.