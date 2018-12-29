Задержанная в Китае канадка вернулась домой

Задержанная в Китае гражданка Канады Сара Макайвер освобождена из-под стражи и вернулась домой. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на МИД Канады.

В дипведомстве североамериканской страны подтвердили данную информацию. По информации канадского МИД, причиной задержания стали проблемы с разрешением на работу, которые имелись у Макайвер.

Ранее Лайф сообщал, что за месяц в Поднебесной задержали трёх граждан Канады. Причиной тому стало подозрение в подрыве национальной безопасности КНР.