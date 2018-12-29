Сын маминой подруги. 16-летний школьник из США получит диплом Гарварда

Это случилось благодаря администрации Гарвардского университета, вуз согласился пойти на уступки и изменить правила ради одарённого студента.

Шестнадцатилетний ученик Брэкстон Морал из города Улисс, штат Канзас, весной 2019 года получит вместе со школьным дипломом ещё и диплом об окончании Гарварда, сообщает Hutchnews.

16-Year-Old Set To Graduate From Kansas High School And Harvard University: When he was about 11 years old, Braxton Moral started Harvard University's extension program. "I'm not any different, I just do a… https://t.co/gNOGSV6tt5 #ImpeachTrump #ImpeachKavanaugh #TheResistance pic.twitter.com/WZ2EDVcGCh — Patrick (@cahulaan) December 28, 2018

Тинейджер станет первым, кто успешно закончит школу и Гарвард одновременно. Это случилось благодаря администрации Гарвардского университета, вуз согласился пойти на уступки и изменить правила ради одарённого студента.

Отец мальчика рассказал, что неординарные способности сына он заметил, когда тот был в третьем классе. В школе родителям объяснили, что мальчик не просто одарённый, а "очень-очень одарённый". Мама гения следит за сыном, чтобы он не был слишком перегружен.

Сам Брэкстон сообщил, что в планах у него обучение в юридической школе при Гарвардском университете.

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