Сын маминой подруги. 16-летний школьник из США получит диплом Гарварда

Читайте также

Сын маминой подруги. 16-летний школьник из США получит диплом Гарварда

5

Брэкстон Морал. Фото:hutchnews.com

Это случилось благодаря администрации Гарвардского университета, вуз согласился пойти на уступки и изменить правила ради одарённого студента.

Шестнадцатилетний ученик Брэкстон Морал из города Улисс, штат Канзас, весной 2019 года получит вместе со школьным дипломом ещё и диплом об окончании Гарварда, сообщает Hutchnews.

Тинейджер станет первым, кто успешно закончит школу и Гарвард одновременно. Это случилось благодаря администрации Гарвардского университета, вуз согласился пойти на уступки и изменить правила ради одарённого студента.

Отец мальчика рассказал, что неординарные способности сына он заметил, когда тот был в третьем классе. В школе родителям объяснили, что мальчик не просто одарённый, а "очень-очень одарённый". Мама гения следит за сыном, чтобы он не был слишком перегружен.

Сам Брэкстон сообщил, что в планах у него обучение в юридической школе при Гарвардском университете.

Ранее Лайф писал, что стало с девочкой, покорившей судей на "Минуте славы" в шесть лет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×