Песков о сотрудничестве Москвы и Минска: Не присоединение, а интеграция

В Кремле считают, что расширение сотрудничества двух стран — тема не менее важная, чем налоговый манёвр.

Тема интеграции России и Белоруссии не предусматривает какого-либо присоединения государств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя проходящие в Кремле переговоры. По его словам, речь скорее идёт о расширении союзнических отношений, к которому стремятся обе стороны.

— Здесь не нужно быть голословным. Нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы стали союзным государством — Россия и Белоруссия. Там есть определённые вехи, которые прописаны и в фискальных делах, — подчеркнул представитель Кремля.

— Конечно, речи о каком-то присоединении не идёт. Это скорее движение навстречу друг другу, — добавил он.

Напомним, 25 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры в Кремле. Путин и Лукашенко обсудили изменения в области налогообложения нефтегазового сектора, а также совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы. В тот раз беседа продлилась почти четыре часа, а сегодня диалог двух лидеров продолжился.