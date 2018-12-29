Далеко не демократия. Савченко оценила действующий политический режим на Украине

Она также отметила, что руководители страны сделают всё для того, чтобы она не смогла принять участие в президентских выборах 2019 года.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что в настоящий момент в стране нет никакой демократии, а сохраняется авторитарно-олигархический режим. Об этом она рассказала изданию "Страна.ua".

— На Украине сейчас далеко не демократия и власть не демократическая, а авторитарно-олигархическая, — отметила Савченко, подчеркнув, что нынешняя власть сделает всё для того, чтобы не допустить её до участия в выборах президента Украины в марте 2019 года.

По её мнению, главной целью украинских властей является затирание в головах граждан страны мысли об изменении политической системы страны. Также Савченко заявила о незрелости народа страны, так как граждане не стремятся защищать "надежду на достойную жизнь".

Ранее Надежду Савченко оставили под стражей ещё на два месяца.