Ход конём. Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей

Заявление футболиста поступило в отдел полиции по Пресненскому району. Он жалуется на причинение побоев.

Футболист Павел Мамаев написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Он рассказал, что водитель ударил его во время конфликта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

— Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанёс ему удар в область подбородка, — объяснил источник.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

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