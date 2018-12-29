Ход конём. Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей

Футболист Павел Мамаев написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Он рассказал, что водитель ударил его во время конфликта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
— Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанёс ему удар в область подбородка, — объяснил источник.
Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
Ранее Лайф писал, что Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента в новогоднюю ночь.
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