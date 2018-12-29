Ход конём. Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей

Читайте также

Ход конём. Мамаев подал встречный иск на водителя телеведущей

1772

Павел Мамаев. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Заявление футболиста поступило в отдел полиции по Пресненскому району. Он жалуется на причинение побоев.

Футболист Павел Мамаев написал заявление в полицию на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Он рассказал, что водитель ударил его во время конфликта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

— Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанёс ему удар в область подбородка, — объяснил источник.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Ранее Лайф писал, что Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента в новогоднюю ночь.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×