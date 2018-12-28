Кокорин и Мамаев смогут посмотреть обращение президента в новогоднюю ночь

У заключённых в следственных изоляторах Москвы в новогоднюю ночь будет поздний отбой, благодаря чему они смогут посмотреть телевизор.

О том, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО, проведут новогоднюю ночь, рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков.

— В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018. Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи, — приводит слова Цыганкова "Р-Спорт".

Он также отметил, что футболисты смогут посмотреть обращение президента России Владимира Путина и новогодние телепрограммы.

Напомним, в начале декабря суд постановил продлить меру пресечения футболистам до 8 февраля 2019 года.

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