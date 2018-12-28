Кофеманы Кокорин и Мамаев, чудо-муж Глушаков, Смолов в яме. Лузеры года в спорте

Лайф продолжает серию публикаций о главных героях спорта этого года. И рассказ об уходящем 2018-м будет неполным без антигероев, коих в нём было хоть отбавляй.

Несмотря на то что год стал одним из самых успешных за всю историю нашего футбола, тройку (а если быть точным, четвёрку) неудачников составляют именно футболисты. Провал сборной России по биатлону и набивший оскомину Григорий Родченков, приложивший руку к нейтральному флагу на Олимпиаде-2018, всё-таки меркнут на фоне выходок наших футболистов.

Кокорин и Мамаев

Эта парочка уже успела не раз за карьеру привлечь к себе внимание далеко не только голами и красивыми финтами. Особенно разошлась в массы история о посиделках в Монако после Евро-2016, правда, тогда никаких формальных причин придраться к героям нашей сборной не было. Заработали деньги — тратят, где хотят. Да и пресловутое шампанское, как они говорили, им было подарено от другого столика.

Так или иначе, но тот эпизод замяли, футболисты извинились, а к 2018 году Кокорин точно взялся за ум и начал превращаться в лидера "Зенита". Крест на выступлении на чемпионате мира поставила травма крестообразных связок, но после мундиаля Александр вроде бы только начал обретать форму... как тут на 10-летний юбилей дружбы с Мамаевым выпал матч "Зенит" — "Краснодар", где и играл Павел. Играл тоже очень недурно: в прошлом сезоне 5 голов и 4 передачи, в нынешнем за 13 матчей — 3+3. И в том самом последнем матче (возможно, в карьере) он даже забил гол.

Но утром 8 октября в заведении "Кофемания" футболисты сделали главную ошибку в своей жизни. Кокорин и Мамаев пили кофе и вели себя вызывающе, им сделал замечание посетитель. Зенитовец не нашёл ничего лучше, чем в ответ огреть обидчика стулом. На беду футболистов посетителем оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. А далее уже отличилась вся компания вместе с братом Александра Кириллом и друзьями, которая вчетвером избила водителя Первого канала Виталия Соловчука.

Теперь вместо игр на двух потрясающих стадионах страны — "Газпром-арене" и арене в Краснодаре — да ещё и в статусе двух главных претендентов на чемпионство Кокорин и Мамаев готовятся к футбольной битве со сборной охранников ФСИН. Пожалуй, это самое жёсткое карьерное падение за всю историю российского футбола. И такие матчи с фсиновцами игрокам грозят на протяжении нескольких лет.

Фёдор Смолов

История Смолова всё-таки более футбольная, но не без отпечатка бациллы больших денег. Фёдор подходил к чемпионату мира главной российской футбольной звездой, но там не показал ничего от слова совсем и в решающий момент даже потянул вниз всю сборную, пробив в стиле Паненки ответственный пенальти в четвертьфинальной серии против Хорватии. Понять трагичность произошедшего, можно только вспомнив тот сочинский стадион плачущих людей. Последний раз наша страна была в полуфинале чемпионата мира 1966 года, и не факт, что в ближайшие 52 года нам выпадет такой же шанс там оказаться.

После ЧМ-2018 чёрная полоса Дяди Фёдора продолжилась. После пары матчей в "Краснодаре" он перешёл в состав чемпиона страны "Локомотива". Лайф ещё в августе предупреждал, что трансфер вряд ли себя оправдает. В итоге за 16 встреч этого сезона на счету лучшего бомбардира РФПЛ 2016 и 2017 годов только четыре мяча. Из них три — в проигранных матчах.

Купить что-нибудь ненужное. Почему "Дядя Фёдор" Смолов в "Локо" — это странно

Незадолго до переезда в Москву Смолов на своей BMW M5 протаранил городские заграждения рядом с Вишняковским рынком Краснодара и покинул место ДТП, за что был лишён прав.

Смолов окончательно превратился в героя фильма "Тренер". Теперь возглавит клуб?

Но, по крайней мере, он на свободе. И имеет все шансы выбраться из ямы в наступающем году.

Денис Глушаков

Денис встречал 2018 год в ранге чемпиона страны, однако с каждым месяцем ситуация в "Спартаке" становилась всё более сложной. В итоге к осени 2018 года капитан красно-белых вступил в открытый конфликт с Массимо Каррерой, итальянец не сдержался и за лайк в "Инстаграме" отправил Глушакова в дубль. Далее были многочисленные сеансы подковёрных игр, и если конфликт между группой русских игроков и Каррерой действительно был, то первые вышли из него победителями. Правда, победа скорее оказалась пиррова. Команда вылетела из еврокубков, на кого сделает ставку Кононов весной, тоже пока неясно.

А главный сюжет в жизни Глушакова развивался на личном фронте: параллельно событиям в "Спартаке" в Сети сначала оказалось видео с посещением футболистом сауны в компании некой девушки — и всё это обнаружила жена. Затем были слиты скрины переписки и аудиозаписи с участием Дарьи, подтверждавшие "заговор" против Карреры. Наконец, к концу года подъехала тяжёлая артиллерия — аудио высказываний Дениса, в котором он угрожает супруге и собирается в разборках с ней прибегнуть к помощи высокопоставленных лиц. Разумеется, пара находится в бракоразводном процессе, Глушакова обвиняют в выводе денег из семейного бюджета, а две недели назад чемпиона России допросили в полиции. Ещё над одной звездой отечественного футбола нависла угроза уголовного дела.

Зато 20 декабря Глушаков вместе с братьями Березуцкими и партнёром по "Спартаку" Дмитрием Комбаровым получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Первый шаг к тому, чтобы по-настоящему заместить Карреру, сделан. Но что будет в 2019-м с карьером Глушакова-футболиста?

Голосование за главного антигероя или, если угодно, неудачника — очень принципиальное. Кто больше всех не понравился в уходящем году вам?