Наличие у суда официальной выписки из банка может послужить поводом для возбуждения уголовного дела.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков вывел из семейного бюджета 170 млн рублей на свои счета. Об этом ТАСС рассказал адвокат его жены Дарьи Сергей Жорин.

Правозащитник сообщил, что Никулинский суд Москвы получил официальный ответ из банка, согласно которому футболист вывел сначала 140 млн рублей из совместно нажитого имущества, а после ещё 30. Данный факт может стать серьёзным аргументом для возбуждения уголовного дела против футболиста.

Жорин также подчеркнул, что у Глушакова имеются счета в различных банках, поэтому сумма выведенных средств может быть значительно больше.

Ранее Лайф рассказывал историю конфликта экс-капитана "Спартака" и его супруги. Дарья застала своего мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что футболист собирается разводиться, причиной чего стали измены супруги, а сам он давно не живёт с ней. Дарья же утверждает, что измены были только со стороны мужа, добавляя при этом, что Денис ещё и избил её во время последней встречи.

Глушакова также обвиняли в неуплате алиментов. Футболист же написал заявление на жену с обвинениями в мошенничестве. При этом его супруга заявила об угрозах её убить, а вскоре после этого была опубликована аудиозапись разговора Дениса с Дарьей.