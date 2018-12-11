Жена Глушакова заявила, что футболист пригрозил её убить

По её словам, знаменитый спортсмен сказал, что ему будет проще лишить её жизни, чем выплачивать алименты.

Полиция начала проверку в отношении футболиста Дениса Глушакова. Об этом сообщает Mash, отмечая, что поводом для этого стало заявление его жены Дарьи.

Как отмечается, она сообщила, что спортсмен угрожал её убить. Якобы он сказал, что так выйдет дешевле, чем выплачивать ей алименты. Дарья Глушакова утверждает, что у неё якобы есть и аудиозапись такой угрозы.

Напомним, в сентябре Дарья застала своего мужа в сауне с неизвестной девушкой, после чего адвокат футболиста Марина Дубровская заявила, что футболист собирается разводиться, причиной чего стали измены супруги, а сам он давно не живёт с ней. Дарья же утверждает, что измены были только со стороны мужа, добавляя при этом, что Денис ещё и избил её во время последней встречи.

Сам Глушаков написал ранее заявление в полицию на жену с обвинениями в мошенничестве. В суде продолжается также их бракоразводный процесс.