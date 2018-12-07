Глушаков написал заявление в полицию на жену с обвинениями в мошенничестве

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков продолжает выяснять отношения со своей супругой Дарьей, с которой разводится. Как сообщает "телеграм"-канал Mash, капитан красно-белых написал заявление на мать его двоих детей, где обвиняет её в мошенничестве.
Также отмечается, что Глушаков якобы снял со счёта жены 300 миллионов.
До этого стало известно, что с имущества футболиста сняли арест.
Напомним, что о разводе и скандальном разделе имущества Дениса и Дарьи стало известно осенью этого года. Девушка обвинила футболиста в измене.
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