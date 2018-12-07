Глушаков написал заявление в полицию на жену с обвинениями в мошенничестве

Судебные споры капитана московского "Спартака" и его жены Дарьи приобрели новый поворот.

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков продолжает выяснять отношения со своей супругой Дарьей, с которой разводится. Как сообщает "телеграм"-канал Mash, капитан красно-белых написал заявление на мать его двоих детей, где обвиняет её в мошенничестве.

Также отмечается, что Глушаков якобы снял со счёта жены 300 миллионов.

До этого стало известно, что с имущества футболиста сняли арест.

Напомним, что о разводе и скандальном разделе имущества Дениса и Дарьи стало известно осенью этого года. Девушка обвинила футболиста в измене.