Россия согласовала с WADA передачу данных по допингу

В Министерстве спорта отметили, что стороны достигли взаимопонимания и готовы к диалогу.

Российские власти согласовали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) подробности передачи данных проверки проб российских спортсменов за 2011–2015 годы, которые хранятся в московской лаборатории. Об этом сообщил в субботу министр спорта Павел Колобков.

По его словам, в письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных московской антидопинговой лаборатории с указанием наименований конкретного оборудования. Он объяснил, что у экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание. Сейчас обсуждается дата следующего визита Всемирного антидопингового агентства.

Тем не менее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что в случае непредоставления в срок данных лаборатории критики восстановления РУСАДА уже с 1 января 2019 года могут начать делать громкие заявления с призывом введения санкций в отношении российского спорта.

Ранее об угрозах отечественному спорту Ганус рассказал в письме президенту Владимиру Путину.